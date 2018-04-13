Rıdvan Dilmen: 'Şenol Güneş TT Stadı'nda final oynamak istiyor'

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 yendiği maçı yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları; "Fabri zaten iyi kaleci, hocası çok güveniyor. Bir de ceza alanında yumrukladığı top var. Cin gibi, hep topu kovalıyor. Akhisarspor, Fenerbahçe galibiyetinden sonra puan aldı. İlk yarının en iyi oyuncusu Caner, iki golü de o getirdi. 2-0’a rağmen Beşiktaş rakip yarı alanda oynamak istiyor. Akhisar da Henrique’yi alarak oyuna ortak olmak istedi." "Karşılaşma müthiş bir zeminde oynamak istiyor. Beşiktaş bugün kazanıp uzun zamandır Galatasaray’ın üzerinde olmuyordu, geçmiş olacak. 2-0’lık skorlar öndeyken nefret ettiğim skorlardır. Bir gol yerseniz oyuna ortak olurlar. Beşiktaş ben bu yarışta varım emek için iyi başladı. Şampiyonlar Ligi’nden erken kopmuş olsalardı 4-5 puan daha fazlası olurdu. Quresma, bugün fazla koşmadı. Ömer Bayram etkili geliyor, Quaresma da koşmuyor. 70 gibi hoca onu çıkarır." 'ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI KARIŞIK' "Şenol Güneş için nefis bir 48 saat geçecek. Beşiktaş taraftarı sezon başından bu yana bu anı bekliyordu. Fenerbahçe maçını ve daha önemlisi Galatasaray – Başakşehir maçını bekleyecekler. Kafalar da karışık, Galatasaray – Başakşehir maçından ne çıkmasını istediklerinden emin değil. Beşiktaş, TT Arena’ya finale gideyim diyor. Bunun için de Başakşehir kazanmasın diyebilir."

"Kazanmak isteyen ve ayağa oynayan takımlar için zemin çok önemlidir. Medel de Atiba da beni rakip yarı alana taşır diye düşündü. Akhisar ise Fenerbahçe maçından sonra sadece 1 puan alabildi ve bir anda kendisini potada buldu. Akhisar tribünlerinin de dolu olması güzeldi. Hüseyin Göçek de tertemiz bir maç yönetti." 'BEŞİKTAŞ GÜLE OYNAYA KAZANMADI' "Babel’in fotokopi iki golü var. İlk golden sonra rakibi oyuncu değiştirmeye itti, ikinci golde de rakibi demoralize etti. Babel, çok değerli bir oyuncu. İyi takımlarda da oynadı ama kendisine yazık etmiş. Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Caner’di ve iki bek de iyi oynadı. Akhisar’ı, 6-7 pas yaparken gördün mü? Akhisar, ikinci yarıda Beşiktaş’ın izin verdiği kadar pozisyon buldu. Skora bakıp, ‘Beşiktaş güle oynaya kazandı denilebilir’ ama böyle bir şey yok." "Bayern Münih serüveninden sonra bir Başakşehir’e yenildiler sonra hemen seri aldılar, bu lige adapte olmaktır. Quaresma’nın ve Talisca’nın, Dolmabahçe’de deniz kokusunu falan alınca kendilerine geliyor. Dışarıda ama ne oluyor bilmiyorum. Quaresma, bugün 2 tane gol atabilirdi. Bugünkü zemin her ikisine de uygundu. Talisca’nın deplasman karnesinde düşüş var. Deplasman fark etmeyen tek oyuncu Babel… Talisca ve Quaresma’nın iç saha performansı çok yükseldiği için Babel biraz geride kalıyor. Onun dışında Babel içeride ve dışarıda iyi oynuyor. Babel’in attığı şut, kaleci için mermi gibi geliyor."



'FİKRET ORMAN YETERLİ DESTEĞİ ALMIYOR'

"Medel’in geç form tutması, Negredo’nun henüz her şeyi yapar denememiş olması ve Şampiyonlar Ligi’nde zor maçlar Beşiktaş’ı favori yapmadı. Beşiktaş, tarihinin en güzel günlerini geçiriyorsa Fikret Orman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fikret Bey’in başarısı, tribünlerden yeterli desteği almıyor gibi." "Akhisar, Fenerbahçe’den 6 puan alıp da düşme potasına girmesi de enteresandır. Evinde Göztepe ve Galatasaray’la oynayacak. Gençlerbirliği galibiyeti alt tarafı alabora etti. Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı da çok önemli bir hal aldı. Sürekli final oynuyor. Kazanamaması halinde sadece Beşiktaş’la 4 puan fark olacak. 5-0’lık galibiyet yanıltıcı olmasın. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray – Başakşehir maçı da çok değişik olacak." 'GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN BERABERLİK İSTER' "Beşiktaş, geçen yıl deplasmanda Galatasaray’ı yendi ama Galatasaray’ın hiçbir iddiası yoktu. Beşiktaş ve Başakşehir’in Galatasaray’a karşı daha avantajlı olduğu söyleniyor ama öyle değil. Beşiktaş, final maçına TT Arena’ya gitmeye razı ama Şenol Güneş, bence Galatasaray – Başakşehir maçından beraberlik ister."