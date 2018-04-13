SPOR

Demba Ba, Beşiktaş iddialarını yalanladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2018 19:55 | Son Güncelleme

İsmi son günlerde Beşiktaş ile sıkça anılan Demba Ba, transferle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Beşiktaş'la anlaştığımı bilmiyordum' diyerek iğneleyici bir cevap verdi.

Demba Ba, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda ağırlayacağı Bursaspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Göztepe'de geçen haftanın en çok tartışılan ismi Demba Ba'nın patlama yapması bekleniyor.

Sezon bitiminde Beşiktaş'a transfer olacağına dair hakkında birçok haber çıkan ve sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Senegalli forvetin, Teknik Direktör Tamer Tuna'yla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tamer Tuna'ya tek düşüncesinin Göztepe'nin başarısı olduğunu söyleyen Ba'nın genç çalıştırıcıdan tam destek aldığı vurgulandı.

Demba Ba hakkında 'Beşiktaş ile 2 yıllığına anlaştı' şeklinde çıkan haberlere de sosyal medya hesabından ''Beni de bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyordum'' mesajıyla yanıt verdi.

SÖYLENTİLERE KULAKLARIMI TIKADIM

İdmanlarda da oldukça istekli olduğu bildirilen 33 yaşındaki oyuncunun Tuna'ya, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Hakkımda çıkan söylentilere kulaklarımı tıkadım. Giydiğim formanın en iyi şekilde hakkını vermek için mücadele ediyorum. Bursaspor ve kalan maçların camia için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Pazar günü taraftarımızın önünde takımıma maksimum katkı vereceğim" dediği kaydedildi. Geçen hafta 5-1 kaybedilen Beşiktaş deplasmanı öncesi Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili transfer açıklamaları yapması gündemi bir hayli meşgul etmişti. Ba ise maç sonrası sosyal medya hesabından kendisi hakkında televizyon kanallarında olumsuz yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti.

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