SPOR

Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesine sahne olacak. Saat 20:00'da başlayacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçında konuk ekip Beşiktaş'ta hedef, şampiyonluk yolunda hata yapmayarak 3 puanının sahibi olmak. Teleset Mobilya Akhisarspor ise alacağı puan ya da puanlarla düşme potasından uzak kalmayı hedefliyor. Kritik Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın da amacı 3 puanın sahibi olarak hedeflerinden uzaklaşmamak. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

canli-anlatim

Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri şöyle;

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 3: Ryan Babel havadan gelen topu çok iyi kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan çok iyi bir vuruş yapan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 6: Ricardo Quaresma'nın ortasında Alvaro Negredo ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

Dakika 18: Beşiktaş'ta birkaç kısa pasın ardından Caner Erkin topu savunmanın arkasına gönderdi. Topla buluşan Babel topu iyi kontrol edemedi ve top Lukac'ta kaldı.

Dakika 20: Caner Erkin sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası önündeki Babel'e pasını gönderdi. Babel'den önce araya giren savunmanın müdahelesi Negredo'ya pas oldu. Negredo seken top düzgün vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ, AVANTAJ PEŞİNDE

Şampiyonluk yolundaki iki rakibinin birbiri ile karşılaşacağı haftayı avantajlı bir şekilde kapatma ve puan farkını daha da azaltma fırsatı bulunan Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki tek düşüncesi galibiyet. Hem şampiyonluk isteği hem de iki rakibinin karşı karşıya gelecek olması bu açıdan Akhisar deplasmanının önemini iki kat artırıyor. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle puan farkını bire indiren Siyah-Beyazlıların lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkı ise üç olduğu için Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından beklentisi beraberlik yönünde. İkili averajda (bu hafta itibari ile) Galatasaray’a üstünlüğü bulunduğu için Sarı Kırmızılıların galibiyeti de 2’nci seçenek olarak duruyor. Beşiktaş’ın pek istemediği durum ise Başakşehir’in galibiyeti. Çünkü Siyah-Beyazlılar ikili averajda Başakşehir’e karşı dezavantajlı durumda bulunuyor.

11. RANDEVU

Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş’a oldukça ters gelen bir takım. İki takım bugüne kadar 11 kez karşılaşırken Beşiktaş bu maçların 5’ini kazandı. Teleset Mobilya Akhisarspor 2 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü.

akhisar-besiktas

Siyah Beyazlılar geçen sezon iki maçta da rakibini yenmesine rağmen bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartallar iç sahadaki son yenilgisini de Akhisar’dan aldı. Lig maçlarında iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Beşiktaş, bu seriye 28 Kasım 2015’te Akhisar karşısında aldığı 0-2’lik skordan sonra başladı ve tam 41 hafta boyunca kendi sahasında yenilmedi. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun 30’uncu haftasında Manisa’da oynanan ve 3-3 biten karşılaşma da hala Beşiktaşlıların hafızasında. Skor 3-2 iken Akhisar’ın topu direkten dönmüş, Beşiktaş 90’ıncı dakikada beraberliği yakaladıktan sonra da bu kez son hücumda Beşiktaş’ın topu direkten dönmüş ve maç 3-3 sonuçlanmıştı. Siyah Beyazlılar lig tarihindeki en faklı mağlubiyetlerinden birini de yine Akhisar’a karşı aldı. 2012-2013 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akhisar 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya Akhisarspor süper lig Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demba Ba, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Demba Ba, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Talisca'nın son talibi CSKA Moskova

Talisca'nın son talibi CSKA Moskova

Everton taraftarının Cenk Tosun şaşkınlığı!

Everton taraftarının Cenk Tosun şaşkınlığı!

Cyle Larin golü attı, kadro dışı kaldı!

Cyle Larin golü attı, kadro dışı kaldı!

Beşiktaş'ta Vida şoku!

Beşiktaş'ta Vida şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.