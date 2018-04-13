Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın da amacı 3 puanın sahibi olarak hedeflerinden uzaklaşmamak. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...
Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri şöyle;
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 3: Ryan Babel havadan gelen topu çok iyi kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan çok iyi bir vuruş yapan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Dakika 6: Ricardo Quaresma'nın ortasında Alvaro Negredo ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.
Dakika 18: Beşiktaş'ta birkaç kısa pasın ardından Caner Erkin topu savunmanın arkasına gönderdi. Topla buluşan Babel topu iyi kontrol edemedi ve top Lukac'ta kaldı.
Dakika 20: Caner Erkin sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası önündeki Babel'e pasını gönderdi. Babel'den önce araya giren savunmanın müdahelesi Negredo'ya pas oldu. Negredo seken top düzgün vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
BEŞİKTAŞ, AVANTAJ PEŞİNDE
Şampiyonluk yolundaki iki rakibinin birbiri ile karşılaşacağı haftayı avantajlı bir şekilde kapatma ve puan farkını daha da azaltma fırsatı bulunan Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki tek düşüncesi galibiyet. Hem şampiyonluk isteği hem de iki rakibinin karşı karşıya gelecek olması bu açıdan Akhisar deplasmanının önemini iki kat artırıyor. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle puan farkını bire indiren Siyah-Beyazlıların lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkı ise üç olduğu için Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından beklentisi beraberlik yönünde. İkili averajda (bu hafta itibari ile) Galatasaray’a üstünlüğü bulunduğu için Sarı Kırmızılıların galibiyeti de 2’nci seçenek olarak duruyor. Beşiktaş’ın pek istemediği durum ise Başakşehir’in galibiyeti. Çünkü Siyah-Beyazlılar ikili averajda Başakşehir’e karşı dezavantajlı durumda bulunuyor.
11. RANDEVU
Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş’a oldukça ters gelen bir takım. İki takım bugüne kadar 11 kez karşılaşırken Beşiktaş bu maçların 5’ini kazandı. Teleset Mobilya Akhisarspor 2 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü.
Siyah Beyazlılar geçen sezon iki maçta da rakibini yenmesine rağmen bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartallar iç sahadaki son yenilgisini de Akhisar’dan aldı. Lig maçlarında iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Beşiktaş, bu seriye 28 Kasım 2015’te Akhisar karşısında aldığı 0-2’lik skordan sonra başladı ve tam 41 hafta boyunca kendi sahasında yenilmedi. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun 30’uncu haftasında Manisa’da oynanan ve 3-3 biten karşılaşma da hala Beşiktaşlıların hafızasında. Skor 3-2 iken Akhisar’ın topu direkten dönmüş, Beşiktaş 90’ıncı dakikada beraberliği yakaladıktan sonra da bu kez son hücumda Beşiktaş’ın topu direkten dönmüş ve maç 3-3 sonuçlanmıştı. Siyah Beyazlılar lig tarihindeki en faklı mağlubiyetlerinden birini de yine Akhisar’a karşı aldı. 2012-2013 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akhisar 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Samsunspor Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet edecek
Çankırıspor maça çıkmayı unuttu, şampiyonluktan oldu
Giuliano Terraneo West Bromwich Albion'da
Anderson Talisca'ya CSKA Moskova'da talip oldu
Fenerbahçe Mario Gomez'in menajeri ile temasa geçti
Emre Çolak Galatasaray'a geri dönüyor
Şenol Güneş'e çılgın teklif!
Galatasaray'da Murat Bereket'in görevine son verildi!
Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler
FIFA'dan transfer yasağı kararı
Efsane kaleci Oleksandr Shovkovskiy silahlı saldırıya uğradı
Trabzonspor'dan Şenol Güneş bombası
Okuyucu Yorumları 0 yorum