Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Dakika 3: Ryan Babel havadan gelen topu çok iyi kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan çok iyi bir vuruş yapan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın da amacı 3 puanın sahibi olarak hedeflerinden uzaklaşmamak. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

Şampiyonluk yolundaki iki rakibinin birbiri ile karşılaşacağı haftayı avantajlı bir şekilde kapatma ve puan farkını daha da azaltma fırsatı bulunan Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısındaki tek düşüncesi galibiyet. Hem şampiyonluk isteği hem de iki rakibinin karşı karşıya gelecek olması bu açıdan Akhisar deplasmanının önemini iki kat artırıyor. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle puan farkını bire indiren Siyah-Beyazlıların lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkı ise üç olduğu için Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından beklentisi beraberlik yönünde. İkili averajda (bu hafta itibari ile) Galatasaray’a üstünlüğü bulunduğu için Sarı Kırmızılıların galibiyeti de 2’nci seçenek olarak duruyor. Beşiktaş’ın pek istemediği durum ise Başakşehir’in galibiyeti. Çünkü Siyah-Beyazlılar ikili averajda Başakşehir’e karşı dezavantajlı durumda bulunuyor.

11. RANDEVU

Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş’a oldukça ters gelen bir takım. İki takım bugüne kadar 11 kez karşılaşırken Beşiktaş bu maçların 5’ini kazandı. Teleset Mobilya Akhisarspor 2 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü.

Siyah Beyazlılar geçen sezon iki maçta da rakibini yenmesine rağmen bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartallar iç sahadaki son yenilgisini de Akhisar’dan aldı. Lig maçlarında iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Beşiktaş, bu seriye 28 Kasım 2015’te Akhisar karşısında aldığı 0-2’lik skordan sonra başladı ve tam 41 hafta boyunca kendi sahasında yenilmedi. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun 30’uncu haftasında Manisa’da oynanan ve 3-3 biten karşılaşma da hala Beşiktaşlıların hafızasında. Skor 3-2 iken Akhisar’ın topu direkten dönmüş, Beşiktaş 90’ıncı dakikada beraberliği yakaladıktan sonra da bu kez son hücumda Beşiktaş’ın topu direkten dönmüş ve maç 3-3 sonuçlanmıştı. Siyah Beyazlılar lig tarihindeki en faklı mağlubiyetlerinden birini de yine Akhisar’a karşı aldı. 2012-2013 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akhisar 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı.