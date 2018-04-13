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Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta başladı. Akhisar'da oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçında gülen taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Ryan Babel'in etkili oyunuyla net bir galibiyet alan Beşiktaş, Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamadı. Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde...

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası gollü başladı! Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçında seyirciler 3 gol izledi ve kazanan taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve maç özeti...

Akhisarspor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 47. dakikada Ryan Babel, 20. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.

Beşiktaş, deplasmanda aldığı bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de puanını 59'a çıkardı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri şöyle;

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 3: Ryan Babel havadan gelen topu çok iyi kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan çok iyi bir vuruş yapan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 6: Ricardo Quaresma'nın ortasında Alvaro Negredo ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

Dakika 18: Beşiktaş'ta birkaç kısa pasın ardından Caner Erkin topu savunmanın arkasına gönderdi. Topla buluşan Babel topu iyi kontrol edemedi ve top Lukac'ta kaldı.

Dakika 20: Caner Erkin sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası önündeki Babel'e pasını gönderdi. Babel'den önce araya giren savunmanın müdahelesi Negredo'ya pas oldu. Negredo seken top düzgün vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 32: Sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Ömer topla buluştu. Pasında Seleznyov vuruşunu yaptı ancak Fabri kurtardı.

Dakika 39: Ömer Bayram serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden kafa vuruşu Fabri'de kaldı.

İkinci yarı

Dakika 46: Negredo ceza sahasında topla buluştu. Lukac'la karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine pasını verdi ancak pas verdiği yerde kimse yoktu.

Dakika 47: Ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Babel muhteşem bir vuruşla takımını 3 farkla öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 52: Quaresma topu önünde buldu ve ceza sahasına girdi. Kaleciden sıyrılıp yaptığı vuruş direkten döndü.

Dakika 56: Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Larsson iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Fabri ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Larsson'un şutu direkten dışarı gitti.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson, Serginho, Sissoko (Dk. 73 Bia), Kadir Keleş (Dk. 36 Paulo Henrique), Eray Ataseven, Seleznov (Dk. 60 Bilal Kısa)
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Quaresma (Dk. 81 Vida), Hutchinson, Medel, Babel, Talisca (Dk. 77 Tolgay Arslan), Negredo (Dk. 78 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 3 ve 47 Babel, Dk. 20 Negredo (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 49 Negredo (Beşiktaş)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson, bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında geçen hafta 5-1 kazandıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de görev alan Necip Uysal ile Jeremain Lens'i yedek soyundururken, bu futbolcuların yerine Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, ilk 11'de oynadı.

Quaresma, 5 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe karşısında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra 5 maç ceza alan Quaresma, uzun bir aradan sonra ilk 11'de mücadele etti.

Portekizli oyuncu, aldığı cezanın ardından Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Hutchinson da formasını tekrar aldı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına yedek başladı.

Akhisarspor'da üç değişiklik

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 3 farklı isme şans verdi.

Yeşil-siyahlı ekipte cezalı Muğdat Çelik'in yanı sıra Dany ve Olcan Adın'ın yerine Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Eray Ataseven mücadele etti. Ege temsilcisinde Olcan Adın maç kadrosunda yer almadı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da sezon başında sağ diz çapraz bağları kopan Hasan Ali Adıgüzel iyileştikten sonra bu sezon ilk kez yedek soyundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Akhisar Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, maçı protokol tribününden takip etti.

Öte yandan Orman, müsabakadan önce İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile yemekte bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya Akhisarspor süper lig Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saldır karakartal hakkı’nla oyna şeref’inle kazan
bu akhisarın fenerden aldığı 6 puan olmasaydı küme düşerdi herhalde..
2.GOL GELDİ YAZIYORSUN.HANGİ TAKIM VEYA TAKIMLAR ATTI BİR ZAHMET ONUDA YAZ.
şampiyon bjk
imamhatipler kapatılmasın.
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