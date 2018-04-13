Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası gollü başladı! Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçında seyirciler 3 gol izledi ve kazanan taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. İşte Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının tüm detayları ve maç özeti... Akhisarspor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 47. dakikada Ryan Babel, 20. dakikada Alvaro Negredo kaydetti. Beşiktaş, deplasmanda aldığı bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de puanını 59'a çıkardı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının 11'leri şöyle; Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 3: Ryan Babel havadan gelen topu çok iyi kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan çok iyi bir vuruş yapan Babel Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Dakika 6: Ricardo Quaresma'nın ortasında Alvaro Negredo ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti. Dakika 18: Beşiktaş'ta birkaç kısa pasın ardından Caner Erkin topu savunmanın arkasına gönderdi. Topla buluşan Babel topu iyi kontrol edemedi ve top Lukac'ta kaldı. Dakika 20: Caner Erkin sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası önündeki Babel'e pasını gönderdi. Babel'den önce araya giren savunmanın müdahelesi Negredo'ya pas oldu. Negredo seken top düzgün vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakika 32: Sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Ömer topla buluştu. Pasında Seleznyov vuruşunu yaptı ancak Fabri kurtardı.



Dakika 39: Ömer Bayram serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden kafa vuruşu Fabri'de kaldı. İkinci yarı Dakika 46: Negredo ceza sahasında topla buluştu. Lukac'la karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine pasını verdi ancak pas verdiği yerde kimse yoktu.

Dakika 47: Ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Babel muhteşem bir vuruşla takımını 3 farkla öne geçiren golü kaydetti.



Dakika 52: Quaresma topu önünde buldu ve ceza sahasına girdi. Kaleciden sıyrılıp yaptığı vuruş direkten döndü. Dakika 56: Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Larsson iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Fabri ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Larsson'un şutu direkten dışarı gitti. Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson, Serginho, Sissoko (Dk. 73 Bia), Kadir Keleş (Dk. 36 Paulo Henrique), Eray Ataseven, Seleznov (Dk. 60 Bilal Kısa)

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Quaresma (Dk. 81 Vida), Hutchinson, Medel, Babel, Talisca (Dk. 77 Tolgay Arslan), Negredo (Dk. 78 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 3 ve 47 Babel, Dk. 20 Negredo (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 49 Negredo (Beşiktaş) TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson, bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında geçen hafta 5-1 kazandıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de görev alan Necip Uysal ile Jeremain Lens'i yedek soyundururken, bu futbolcuların yerine Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, ilk 11'de oynadı. Quaresma, 5 maç sonra formasına kavuştu Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe karşısında kırmızı kartla oyun dışında kaldıktan sonra 5 maç ceza alan Quaresma, uzun bir aradan sonra ilk 11'de mücadele etti. Portekizli oyuncu, aldığı cezanın ardından Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Hutchinson da formasını tekrar aldı.