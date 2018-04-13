Talisca'nın son talibi CSKA Moskova

Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldız için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Kara Kartal'ın yıldızına yatırım yapmayı hedefliyor.

Haberde ayrıca Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında Manchester United, Monaco, Juventus ve Milan'ın da olduğu ifade edildi. (Fanatik)