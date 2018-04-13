Beşiktaş'tan Lincoln için 40 milyon euro istediler

Ocak ayında Vagner Love’u isteyen Flamengo, Beşiktaş’ta hayal kırıklığı isteyen sambacıya bir kez daha göz koydu. Siyah-beyazlı yönetime yapılan takas teklifi ise tam anlamıyla komediye döndü. Brezilya ekibi yaşı nedeniyle Love’a transfer bedeli ödemeyeceklerini, ama takasa açık olduklarını söyledi. Beşiktaş’tan isim istedi.

Gökhan Keskin’in alt yapılardan izlediği 17 yaşındaki Lincoln’ü verirse Love’u kendilerine gönderileceği belirtildi. Flamengo ise, Love’un üzerine 40 milyon euro daha verirlese Lincoln’ü alabileceklerini iletti. (Fotospor)

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