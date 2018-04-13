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Beşiktaş'tan Lincoln için 40 milyon euro istediler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2018 04:48 | Son Güncelleme

Wagner Love'u isteyen ancak bonservis yerine takas teklifi yapan Flamengo, Beşiktaş'tan 'Lincoln'ü isteriz' yanıtını aldı. Flamengo bunun üzerine Beşiktaş'a 'Vagner Love + 40 milyon Euro verirseniz, transfer olur' cevabını verdi.

Beşiktaş'tan Lincoln için 40 milyon euro istediler

Ocak ayında Vagner Love’u isteyen Flamengo, Beşiktaş’ta hayal kırıklığı isteyen sambacıya bir kez daha göz koydu. Siyah-beyazlı yönetime yapılan takas teklifi ise tam anlamıyla komediye döndü. Brezilya ekibi yaşı nedeniyle Love’a transfer bedeli ödemeyeceklerini, ama takasa açık olduklarını söyledi. Beşiktaş’tan isim istedi.

Gökhan Keskin’in alt yapılardan izlediği 17 yaşındaki Lincoln’ü verirse Love’u kendilerine gönderileceği belirtildi. Flamengo ise, Love’un üzerine 40 milyon euro daha verirlese Lincoln’ü alabileceklerini iletti. (Fotospor)

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Beşiktaş lincoln flamengo

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tineri çekip transfer yapmaya kalkarsan adamı ayıltırlar :))
Bizim başkan da tam ölücü çıktı. pazarlık böyle bir noktadan başlatılır mı ? hele vagner gibi şu anda işe yaramayan kazma ile 17 yaşındaki gelecek umut eden bir çocuğu takasa teklif etmek? adamlar yüzyılın dalgasını geçmiş yapmayın böyle şeyler
Saçmalık.
İki çakal takımın istekleri :D
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