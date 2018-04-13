İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

1 / 10 Süper Lig'de yeni sezonun ilk bombasını Burak Yılmaz'la Beşiktaş patlatıyor.



2 / 10 Negredo’dan bir türlü beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz için düğmeye bastığı öğrenildi.



3 / 10 Deneyimli oyuncunun eski takımı Beşiktaş'a yakınlığı ilk değil.



4 / 10 Sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon’dan eski öğrencisi olan Burak’ı çok istemiş, ancak bu transferi Çin’den gerçekleştiren Trabzonspor olmuştu.



5 / 10 Şimdi ise şartlar özellikle ekonomik olarak daha müsait durumda...



6 / 10 Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor.



7 / 10 Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz’ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında...



8 / 10 Burak için Trabzonspor’un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan alacağı rakamlara Beşiktaş’a imza atacağı öğrenildi.



9 / 10 En kısa zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Trabzonspor’un yeni patronu Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.

