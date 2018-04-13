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İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..
1 saat önce
Süper Lig'in dev ekibi yeni sezon öncesinde Trabzonspor’un yıldızı ve eski golcüsü Burak Yılmaz ile temasa geçti. İşte bomba transfer gelişmesinin detayları...
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Negredo’dan bir türlü beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz için düğmeye bastığı öğrenildi.
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Sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon’dan eski öğrencisi olan Burak’ı çok istemiş, ancak bu transferi Çin’den gerçekleştiren Trabzonspor olmuştu.
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Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor.
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Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz’ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında...
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Burak için Trabzonspor’un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan alacağı rakamlara Beşiktaş’a imza atacağı öğrenildi.
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