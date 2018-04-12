Anderson Talisca'ya CSKA Moskova'da talip oldu

1 / 4 Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için yoğun efor sarf ettiği Anderson Talisca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.



2 / 4 Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldız için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.



3 / 4 İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Kara Kartal'ın yıldızına yatırım yapmayı hedefliyor.

