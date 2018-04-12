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Anderson Talisca'ya CSKA Moskova'da talip oldu
2 saat önce
Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için büyük çaba harcadığı Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için yoğun efor sarf ettiği Anderson Talisca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldız için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.
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