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Anderson Talisca'ya CSKA Moskova'da talip oldu

2 saat önce

Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için büyük çaba harcadığı Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu öğrenildi.

Anderson Talisca'ya CSKA Moskova'da talip oldu
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Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için yoğun efor sarf ettiği Anderson Talisca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldız için CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.

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İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Kara Kartal'ın yıldızına yatırım yapmayı hedefliyor.

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Haberde ayrıca Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında Manchester United, Monaco, Juventus ve Milan'ın da olduğu ifade edildi. (FANATİK)

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Beşiktaş
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