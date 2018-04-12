Fikret Orman şampiyonluk primini açıkladı

Süper Lig’de bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu kovalayan Kara Kartal’da yönetim, kesenin ağzını açtı. Oyuncuların performanslarının olumsuz etkilenmemesi için ödemeleri aksatmayan Başkan Fikret Orman, şampiyonluk yolunda doping etkisi yaratacak bir karara imza attı. Yarışın iyice kızıştığı kritik dönemde oyuncularını yalnız bırakmayan ve takım çalışmalarını yakından takip eden Orman, Beşiktaş’ın bu sezon da şampiyon olması halinde oyunculara kişi başı 350 bin TL’lik prim dağıtacağını açıkladı. Başkan’ın bu kararının futbolcular arasında olumlu etki yarattığı kaydedildi.



Geçen sezondan da fazla



Siyah-Beyazlılar, geçen sezon 15. şampiyonluğu elde edip formalarına 3. yıldızı taktıkları dönemde de Beşiktaş Yönetimi oyuncuları sevindirmişti. Başkan Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon elde edilen şampiyonluk için futbolculara kişi başı 300 bin TL’lik ödeme yapmıştı.



(FANATİK)

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