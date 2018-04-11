Serkan Reçber, Beşiktaş'ta! 4 yıllık anlaşma
11 Nisan 2018 | 21:30
Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş yönetimi, Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Serkan Reçber oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.
En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor. Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi. (Fanatik)
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