SPOR

Serkan Reçber, Beşiktaş'ta! 4 yıllık anlaşma

11 Nisan 2018 | 21:30

Serkan Reçber, Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş yönetimi, Sportif Direktör görevi için görüştüğü Serkan Reçber ile kesin olarak anlaştı. Siyah-Beyazlı takımın tecrübeli spor adamı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Serkan Reçber, Beşiktaş'ta! 4 yıllık anlaşma

 

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Serkan Reçber oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde Beşiktaş tarafından yapılacak.
 
En son 1 Nisan'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programına çıkan Serkan Reçber o günden bu yara programlara çıkmıyor. Serkan Reçber'in TRT SPOR'daki görevini bırakması Beşiktaş ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri doğrular nitelikteydi. (Fanatik)

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