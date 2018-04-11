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Şenol Güneş'e çılgın teklif!

42 dakika önce

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e çılgın teklif! Beşiktaş'ı son 2 sezonda şampiyon yapan Şenol Güneş'in peşine Katar ekibi düştü ve deneyimli teknik adama çılgın bir teklif yaptı.

Şenol Güneş'e çılgın teklif!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor.

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Daha önce Güney Kore'de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.

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Katar Yıldızlar Ligi'nde Xavi'nin kaptanlığını yaptığı Al Sadd, Şenol Güneş'e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi.

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Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd'lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler.

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Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, takımda yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti.

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Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.

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AL GHARAFA DA İLGİLENİYOR | Şenol Güneş'e tek teklif Al Sadd takımından değil...

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Katar Yıldızlar Ligi'nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.

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Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Al Grafaha'nın yöneticilerinin Uygun'un performansından memnun olmadıkları ve yolları ayırmayı düşündükleri ifade edildi.

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ONLARI DA REDDETTİ | Şenol Güneş, teklif getiren Al Ghafara'ya da Al Sadd'a olduğu gibi ret cevabı verdi. (Yeni Şafak)

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Beşiktaş
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