Şenol Güneş'e çılgın teklif!

1 / 10 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor.



2 / 10 Daha önce Güney Kore'de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.



3 / 10 Katar Yıldızlar Ligi'nde Xavi'nin kaptanlığını yaptığı Al Sadd, Şenol Güneş'e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi.



4 / 10 Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd'lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler.



5 / 10 Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, takımda yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti.



6 / 10 Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.



7 / 10 AL GHARAFA DA İLGİLENİYOR | Şenol Güneş'e tek teklif Al Sadd takımından değil...



8 / 10 Katar Yıldızlar Ligi'nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.



9 / 10 Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Al Grafaha'nın yöneticilerinin Uygun'un performansından memnun olmadıkları ve yolları ayırmayı düşündükleri ifade edildi.

