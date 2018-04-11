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Şenol Güneş'e çılgın teklif!
42 dakika önce
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e çılgın teklif! Beşiktaş'ı son 2 sezonda şampiyon yapan Şenol Güneş'in peşine Katar ekibi düştü ve deneyimli teknik adama çılgın bir teklif yaptı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor.
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Daha önce Güney Kore'de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu.
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Katar Yıldızlar Ligi'nde Xavi'nin kaptanlığını yaptığı Al Sadd, Şenol Güneş'e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi.
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Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd'lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler.
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Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, takımda yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti.
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Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.
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Katar Yıldızlar Ligi'nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.
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