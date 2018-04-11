Beşiktaş, Emre Mor için transfer çalışmalarına başladı

1 / 8 Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar’ın gündemine sürpriz bir isim geldi!



2 / 8 Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Celta Vigo’lu Emre Mor’un önerildiği ortaya çıktı.



3 / 8 Danimarka Ligi ekibi Nordsjaelland’ta forma giydiği dönemde de kulübün planlarında yer alan ancak Borussia Dortmund’a kaptırılan 20 yaşındaki futbolcunun, yine hedefler arasına eklendiği bildirildi.



4 / 8 Celta Vigo’da kadro dışı olması sebebiyle mutsuz olan genç kanat oyuncusunun, yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi.



5 / 8 Geçen sezonun başında Borussia Dortmund’tan 13 milyon Euro (66 milyon TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olan Mor için Beşiktaş’ın ilk olarak kiralama önerisinde bulunacağı öğrenildi.



6 / 8 Celta Vigo’nun La Liga’da oynadığı son maçın kadrosunda yer almayan Emre için kulübün teknik direktörü Juan Carlos Unzue, geçen hafta İspanyol basınına bir açıklama yapmıştı.



7 / 8 Unzue, “Emre’yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

