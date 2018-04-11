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Beşiktaş, Emre Mor için transfer çalışmalarına başladı

1 saat önce

Celta Vigo'da bekleneni veremeyen Emre Mor, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş, daha önce de kulüp gündemine giren 20 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Emre Mor için transfer çalışmalarına başladı
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar’ın gündemine sürpriz bir isim geldi!

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Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Celta Vigo’lu Emre Mor’un önerildiği ortaya çıktı.

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Danimarka Ligi ekibi Nordsjaelland’ta forma giydiği dönemde de kulübün planlarında yer alan ancak Borussia Dortmund’a kaptırılan 20 yaşındaki futbolcunun, yine hedefler arasına eklendiği bildirildi.

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Celta Vigo’da kadro dışı olması sebebiyle mutsuz olan genç kanat oyuncusunun, yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi.

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Geçen sezonun başında Borussia Dortmund’tan 13 milyon Euro (66 milyon TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olan Mor için Beşiktaş’ın ilk olarak kiralama önerisinde bulunacağı öğrenildi.

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Celta Vigo’nun La Liga’da oynadığı son maçın kadrosunda yer almayan Emre için kulübün teknik direktörü Juan Carlos Unzue, geçen hafta İspanyol basınına bir açıklama yapmıştı.

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Unzue, “Emre’yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Genç oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği, kulübünün ilk etapta bu ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. (FANATİK)

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