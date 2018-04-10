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Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer
2 saat önce
Beşiktaş gelecek sezon için çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Atiker Konyaspor'un deneyimli futbolcusu Volkan Şen hakkında gündemi sarsacak flaş bir gelişme yaşandı.
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Konyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan için Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi.
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Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı transfer eden siyah beyazlıların Volkan Şen'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
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Kariyerindeki en büyük sıçramayı Bursaspor'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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