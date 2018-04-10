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Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

2 saat önce

Beşiktaş gelecek sezon için çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer
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Atiker Konyaspor'un deneyimli futbolcusu Volkan Şen hakkında gündemi sarsacak flaş bir gelişme yaşandı.

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Konyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan için Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi.

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Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı transfer eden siyah beyazlıların Volkan Şen'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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Kariyerindeki en büyük sıçramayı Bursaspor'da gerçekleştiren Volkan, 2009/2010 sezonunda yeşil beyazlı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de görev alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ligin ikinci yarısında Konyaspor'a transfer oldu.

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Volkan Şen Konyaspor formasıyla çıktığı 3 maçta; 1 gol, 1 asist kaydetti. (Ajansspor)

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