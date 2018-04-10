Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

2 / 6 Konyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan için Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi.

3 / 6 Gelecek sezon için ilk olarak Mertcan Çam'ı transfer eden siyah beyazlıların Volkan Şen'le de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.