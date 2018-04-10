Oğuzhan tehlikesi her geçen gün büyüyor

Beşiktaş kaptanının; Newcastle, Everton, Arsenal ve West Ham United’ın gündeminde olduğu iddia edildi. Son üç maçını kazanarak 10. sıraya yerleşen ve küme düşme korkusunu atlatan Newcastle’ın, yetenekli oyuncu için ciddi bir çalışma yürüttüğü ve sezon sonunda transferi noktalamayı hedeflediği belirtildi.



Kartal’da kaptan Oğuzhan Özyakup, Premier Lig kulüplerinin favorileri arasında yer almaya devam ediyor. İngiltere’de yayımlanan Daily Mirror’da çıkan haberde, Oğuzhan’ın transfer durumu mercek altına alındı.



Haberin detayında dört Premier Lig kulübü; Everton, Newcastle United, Arsenal ve West Ham United isimleri öne çıkarıldı. Bu takımlar arasında ise Newcastle United’ın transfer konusunda bir adım önde olduğu iddia edildi.



Scout ekibi izliyor



Ligde son 3 maçını kazanarak 10. sıraya yerleşen ve küme düşme korkusunu atlatan Newcastle’ın gelecek sezon için ciddi bir transfer çalışması içerisinde olduğu belirtildi. Newcastle scout ekibinin sürekli izlediği dile getirilen Oğuzhan için ciddi bir çalışma başlattığı, diğer takımların araya girmeden hızlı bir şekilde transferi noktalamayı amaçladığı aktarıldı.



Newcastle’ın ayrıca Oğuzhan’ın menajeri Kees Vos ile bir ön görüşme yaptığı da iddia edildi. Bir diğer aday Everton’ın da Cenk Tosun avantajını kullanmak istediği ve Oğuzhan’a yıllık 2.5 milyon sterlin ödemeyi de gözden çıkardığı savunuldu. Oğuzhan’ı Cenk Tosun ile yeniden buluşturmayı planlayan Everton’ın, Newcastle’ın hamlelerine göre adım atacağı vurgulandı.



Henüz teklif yok



Arsenal ve West Ham da Oğuzhan’ı izletmeye devam ediyor. Daha önce Arsenal’de oynayan ve 2012’de ayrılan Oğuzhan için Topçular’ın henüz somut adım atmadığı, West Ham’ın ise Bilic döneminden beri yetenekli oyuncuyu takip ettiği ancak henüz bir teklif oluşturmadığı kaydedildi. Her iki kulübün sezon sonuna kadar yalnızca scoutlarını görevlendirdiği bildirildi.



Anket lideri Newcastle!



Daily Mirror’ın haberinde Oğuzhan Özyakup için bir de anket yapıldı. Gazete, futbolseverlere, ‘Hangi kulüp Oğuzhan’ı transfer etmeli’ sorusunu yöneltirken, Newcastle United yüzde 61’le ilk sırada yer aldı.



(MİLLİYET)

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