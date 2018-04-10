Fellaini transferinde dev rakip!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Manchester United’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini’yi listesine eklemişti.



30 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu için menaceri aracılığıyla görüşmelerini sürdüren Kara Kartal’a, bu futbolcu konusunda rakip çıktı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un da Fellaini için atağa kalktığı öğrenildi.



(FANATİK)

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