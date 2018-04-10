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Mandzukic sezon sonu Beşiktaş'a geliyor iddiası

34 dakika önce

İtalyan basını, Domagoj Vida'nın 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Hırvat forvetin sezon sonu Juventus'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu.

Mandzukic sezon sonu Beşiktaş'a geliyor iddiası
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İtalyan basınından Mario Mandzukic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Rai Sport'ta çıkan haberde Hırvat forvetin, Juventus'ta yeteri kadar forma bulamamaktan şikayetçi olduğu ve Morata'nın Juve'ye gelmesi durumunda daha da geri plana atılıp gözden çıkarılacağı belirtildi.

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31 yaşındaki forvetin sezon sonu Çin'e ya da Türkiye'ye gidebileceği vurgulanan haberde Beşiktaş'ın sezon başı ve devre arasında da tecrübeli forvetin istediği hatırlatıldı.

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Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, 'Kime come to Beşiktaş' çağrısı yapmak istersin sorusuna 'Mandzukic' yanıtını vermişti.

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Bu sözlerin de detay olarak verildiği transfer gelişmesi için "Beşiktaş'a gitmesi sürpriz olmaz" yorumları yapıldı.

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Öte yandan Juventus'un teknik patronu Allegri, Mandzukic'le ilgili "Bizim için önemli bir oyuncu ancak fiziksel durumu iyi değil" sözleriyle oyuncudan memnuniyetsizliğini ortaya koymuştu. (FOTOMAÇ)

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