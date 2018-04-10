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Mandzukic sezon sonu Beşiktaş'a geliyor iddiası
34 dakika önce
İtalyan basını, Domagoj Vida'nın 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Hırvat forvetin sezon sonu Juventus'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu.
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Rai Sport'ta çıkan haberde Hırvat forvetin, Juventus'ta yeteri kadar forma bulamamaktan şikayetçi olduğu ve Morata'nın Juve'ye gelmesi durumunda daha da geri plana atılıp gözden çıkarılacağı belirtildi.
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31 yaşındaki forvetin sezon sonu Çin'e ya da Türkiye'ye gidebileceği vurgulanan haberde Beşiktaş'ın sezon başı ve devre arasında da tecrübeli forvetin istediği hatırlatıldı.
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Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, 'Kime come to Beşiktaş' çağrısı yapmak istersin sorusuna 'Mandzukic' yanıtını vermişti.
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