Mandzukic sezon sonu Beşiktaş'a geliyor iddiası

1 / 6 İtalyan basınından Mario Mandzukic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 / 6 Rai Sport'ta çıkan haberde Hırvat forvetin, Juventus'ta yeteri kadar forma bulamamaktan şikayetçi olduğu ve Morata'nın Juve'ye gelmesi durumunda daha da geri plana atılıp gözden çıkarılacağı belirtildi.



3 / 6 31 yaşındaki forvetin sezon sonu Çin'e ya da Türkiye'ye gidebileceği vurgulanan haberde Beşiktaş'ın sezon başı ve devre arasında da tecrübeli forvetin istediği hatırlatıldı.



4 / 6 Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida, 'Kime come to Beşiktaş' çağrısı yapmak istersin sorusuna 'Mandzukic' yanıtını vermişti.



5 / 6 Bu sözlerin de detay olarak verildiği transfer gelişmesi için "Beşiktaş'a gitmesi sürpriz olmaz" yorumları yapıldı.

