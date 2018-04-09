Quaresma'nın sevinci Galatasaraylıları çıldırttı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.



Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.





Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.



Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

(Fanatik)