Quaresma'nın sevinci Galatasaraylıları çıldırttı!
09 Nisan 2018 | 23:10
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 90+2'de Alper Uludağ'la attığı gole sevinirken görüntülendi. Quaresma'nın bu görüntüsü, Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.
Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.
Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.
Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
(Fanatik)
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