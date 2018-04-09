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Beşiktaş'ta Quaresma geri dönüyor
2 saat önce
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı.
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Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında Vagner Love haricinde tam kadro sahada olacak.
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Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı.
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