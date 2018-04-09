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Beşiktaş'ta Quaresma geri dönüyor

2 saat önce

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı.

Beşiktaş'ta Quaresma geri dönüyor
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Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında Vagner Love haricinde tam kadro sahada olacak.

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Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı.

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Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek bu haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da takıma dönecek.

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Sakat oyunculardan Gökhan Gönül'ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Vagner Love'un tedavisi ise devam edecek.

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