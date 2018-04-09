Beşiktaş'ta Quaresma geri dönüyor

1 / 4 Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında Vagner Love haricinde tam kadro sahada olacak.

2 / 4 Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı.