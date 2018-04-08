Beşiktaşlılar Vodafone Park'ta gole doyuyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yerinde taraftarlarına bol gollü maçlar izletiyor.



Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta yaptığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 gol attı. Keyifli maçlara sahne olan bu statta Beşiktaş, böylece 2,5 gol ortalaması yakaladı.



Süper Lig'de oynadığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 88 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 10 Avrupa mücadelesinde 18 ve 8 Türkiye Kupası'nda 25 gol kaydetti.



Beşiktaş, Vodafone Park'taki 52 karşılaşmanın 23'ünde taraftarlarına 3 ve üzerinde gol sevinci yaşatmayı başardı.



Son 13 maçta ortalamasını 3,3'e çıkardı

Vodafone Park'ta bu sezonun ilk 9 maçında toplam 13 gol atabilen Beşiktaş, son 13 karşılaşmada ise hücumdaki etkisini artırdı.



Stadındaki ilk 9 karşılaşmada 13 gol atarak 1,4 gol ortalamasında kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki 13 karşılaşmada toplam 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş, böylece gol ortalamasını 3,3'e kadar çıkardı.



Derbilerdeki keyif arttı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçlarda da gole kolay ulaşmaya başladı.



Derbi maçlarda bu iki rakibini Vodafone Park'ta 6 kez konuk eden Beşiktaş, fileleri 11 kez havalandırdı.



Sadece 2 maçta gol atamadı

Siyah-beyazlı ekip, stadındaki 52 maçın sadece 2'sinde gol sevinci yaşayamadı.



Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada gol bulamayan Beşiktaş, bu sezon da ligdeki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesini 0-0 beraberlikle tamamladı.



En çok golü Cenk Tosun attı, Talisca peşinde

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta attığı gollerde şu ana dek en etkili isim Cenk Tosun oldu.



Devre arasında İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk, Dolmabahçe'de 23 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezonun ikinci yarısındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ise 21 gole ulaştı.

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