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Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası
1 saat önce
Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'a İngiltere Premier Lig takımlarından talip var. Everton'ın yıldız oyuncuya devam ederken, son olarak Newcastle United'ın devreye girdiği iddia edildi.
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İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Everton, Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a yönelik girişimlerini arttırınca, Newcastle United da ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.
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Milli yıldızın menajeri Kees Vos ile görüşen Newcastle yetkilileri, transferin önünü açmak için nabız yokladı.
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Everton'ın Oğuzhan Özyakup'a yıllık 2,5 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Cenk Tosun'u kadrosuna katan Sam Allardyce'ın Oğuzhan için de ısrarlı olduğu belirtildi.
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