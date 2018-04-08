Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası

1 / 5 İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Everton, Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a yönelik girişimlerini arttırınca, Newcastle United da ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.

2 / 5 Milli yıldızın menajeri Kees Vos ile görüşen Newcastle yetkilileri, transferin önünü açmak için nabız yokladı.