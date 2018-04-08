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Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası

1 saat önce

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'a İngiltere Premier Lig takımlarından talip var. Everton'ın yıldız oyuncuya devam ederken, son olarak Newcastle United'ın devreye girdiği iddia edildi.

Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası
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İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Everton, Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'a yönelik girişimlerini arttırınca, Newcastle United da ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.

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Milli yıldızın menajeri Kees Vos ile görüşen Newcastle yetkilileri, transferin önünü açmak için nabız yokladı.

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Everton'ın Oğuzhan Özyakup'a yıllık 2,5 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Cenk Tosun'u kadrosuna katan Sam Allardyce'ın Oğuzhan için de ısrarlı olduğu belirtildi.

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Newcastle, Everton, Arsenal ve West Ham United'ın sözleşmesi 2 ay sonra bitecek olan başarılı futbolcuyu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

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2011 yılında Arsenal'dan Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, aradan geçen sürede gelişimi ile alkış topladı.

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Beşiktaş
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