Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba ve şampiyonluk açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların şampiyon olacağına inandığını söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Sezona nasıl başladıysak arkadaşlarımızın istek ve arzuları devam ediyor. Futbolun fıtratında bunlar var, zaman zaman yeniliyorsunuz, diğer takımlar öne geçiyor ama ipi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum" diye konuştu.



Devre arası transfer olduğu Beşiktaş'taki ilk maçında ilk golünü atan Cyle Larin'in kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çebi, "Bu akşam çok güzel ve herkesin keyif aldığı bir futbol oynandı. Larin'in golü beni çok mutlu etti, çok keyif aldım. Medel'in muazzam bir futbolu vardı. İstekli ve arzuluydu. Takım istekli ve arzulu olduğu zaman sonuç geliyor. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Bu takımı herhalde Beşiktaş taraftarı oynatabiliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Bu muhteşem taraftara binlerce kere teşekkür ediyorum, işi galiba onlar bitirecek" ifadelerini kullandı.



"DEMBA BA BİZİM İÇİN KIYMETLİ BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Çebi, Orman'ın iyi niyetli açıklamasının kötü niyetli yorumlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Başkanın o anki açıklaması tamamen iyi niyetliydi. Biz Demba Ba'yı hakikaten seviyoruz, bugün gol atsa da sevecektik. Göztepe yenseydi de sevecektik. Demba Ba bizim için kıymetli bir futbolcu. Başkanın duygusal bir açıklaması oldu, bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil. Niyeti kötü olanlar iyi niyetli açıklamaları kötü niyetli gibi göstermeye çalışır. Demba Ba'yı seviyoruz, bu bizde oynayacağı anlamına gelmez. Bizden giden birçok futbolcu var, hepsi çok kıymetli. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var. Onları sevdiğimizi belirtmemizin arkasında ne gibi bir art niyet olabilir."

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