"Önemli olan gol değil, şampiyonluk"

Gary Medel, "Galibiyetten dolayı takım ve kulüp adına mutluyum. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı kazanmak. Golü kimin attığın önemi yok. 3 puanı kazandık ve şampiyonluk yarışına devam ediyoruz. Uzun zamandır gol atmıyordum, ailemle konuştum maçtan sonra bu mutluluğu onlarla da paylaştım, hepsi çok mutlu" ifadelerini kullandı.



LARIN: OYNAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Göztepe maçıyla Beşiktaş'ta ilk kez oynayan ve ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonunda üçlü çektiren Larin, "Çok heyecan vericiydi, sahaya çıkmak, golümü atmak, her anlamda heyecan vericiydi. Onların önünde oynamak heyecan verici, umarım daha fazla böyle güzel anlar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



Süre bulduğu için mutlu olduğunu belirten Kanadalı oyuncu, "Çalışmaya devam edeceğim, şans bulmak için elimden geleni yapacağım. 6 maçımız daha var, adım adım devam edeceğiz" dedi.



NECİP UYSAL: GÖZTEPE'NİN ZAAFLARINI BİLİYORDUK

Beşiktaş'ta ilk 11'de başlayan günün başarılı isimlerinden Necip Uysal ise "Kornerlerde Göztepe'nin zaafları olduğun biliyorduk, golü öyle bulduk. Taraftarımızla beraber 3 puanı aldık, hepsine teşekkür ediyoruz. 6 hafta var daha hiçbir şey belli değil. Her maç final niteliğinde, sezon sonunda göreceğiz" dedi.

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