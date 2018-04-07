Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a 500 bin euro

Milli forvet Cenk Tosun'u devre arasında 22 milyon euro + bonuslar karşılığında İngiliz ekibi Everton'a satan Beşiktaş'ta gözler, gelecek hafta oynanacak Swansea maçına çevrildi.



Bugün oynanacak Liverpool derbisinde 9'uncu kez Everton forması giyecek olan Tosun Paşa, gelecek hafta da Swansea karşılaşmasında oynarsa, kulüpler arasında yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın kasaya 500 bin euro daha girecek.

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