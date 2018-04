Beşiktaş'tan Demba Ba için yeni karar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Göztepe'nin golcüsü Demba Ba hakkında yaptığı açıklamaların, gündemi meşgul etmesi ve polemik konusu yapılması nedeniyle, bu konunun yönetim tarafından bir daha gündeme getirilmemesine karar verildiği ortaya çıktı.



Bu durumun başka yerlere çekilmesinden çok rahatsız olan Başkan Fikret Orman'ın "Beşiktaş gibi bir takımın böyle polemiklere mi ihtiyacı var?" dediği öğrenildi.



Fikret Orman'a hak veren bazı yöneticilerin ise "Kaldı ki şu an kadromuzda forvet bölgesi zaten dolu. Hepsinin kontratları var. Teklif alarak giden olursa bu kez yıldız bir golcü almak daha doğru olabilir. Bu kadar polemikten sonra değil şu an sezon sonunda bile Demba Ba'yı gündeme almamalıyız" diye konuştukları vurgulandı.



Kadroda Larin, Negredo, Mustafa, Love ve Babel gibi kontratlı golcülerin olması sebebiyle şu an için zaten yabancı bir golcünün transferinin zor olduğunu belirten yöneticilerin "Kalan haftalar çok önemli. Negredo ve Love'un performanslarına göre bir transfer politikası belirlemeliyiz. Bu hücum hattından Larin'in bir dahaki sene mutlaka kiralamalıyız. Bizim proje transferimizin Türkiye'de başka bir takımda sürekli oynama lazım" ifadelerini kullandıkları bildirildi.



Net mesaj



Yaşanan gelişmelerden oldukça rahatsız olan ve resmî siteden açıklama yaptırtan Başkan Fikret Orman'ın bu konuşmalar üzerine "Zaten bizim gündemimiz şampiyonluk olmalı. Kimse bu konuda konuşmamalı. Bizi sürekli bir tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar. Kendi işimize odaklanmalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

