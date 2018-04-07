Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku

1 / 5 Şu anda Siyah-Beyazlı takımda yıllık 1.5 milyon Euro ücretle forma giyen Talisca, yeni sözleşme için Beşiktaş yönetiminden 3.5 milyon Euro garanti para talep etti.



2 / 5 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye veya takside bağlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi Talisca'nın bu isteği karşısında şoke oldu.



3 / 5 Başkan Fikret Orman'ın bu ücrete karşı çıktığı öğrenildi.



4 / 5 Beşiktaş yönetiminin Talisca'nın menajeri ile yeniden masaya oturacağı makul bir ücrette anlaşma sağlandıktan sonra Benfica kulübü ile 21 milyon Euro'luk bedelde indirim talep edeceği belirtiliyor.

