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Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku

49 dakika önce

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve 21 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Talisca'da şok bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku
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Şu anda Siyah-Beyazlı takımda yıllık 1.5 milyon Euro ücretle forma giyen Talisca, yeni sözleşme için Beşiktaş yönetiminden 3.5 milyon Euro garanti para talep etti.

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21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye veya takside bağlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi Talisca'nın bu isteği karşısında şoke oldu.

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Başkan Fikret Orman'ın bu ücrete karşı çıktığı öğrenildi.

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Beşiktaş yönetiminin Talisca'nın menajeri ile yeniden masaya oturacağı makul bir ücrette anlaşma sağlandıktan sonra Benfica kulübü ile 21 milyon Euro'luk bedelde indirim talep edeceği belirtiliyor.

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Benfica kulübünün de opsiyondaki bedel olan 21 milyon Euro'da şimdilik bir taviz vermediği de biliniyor. (FOTOMAÇ)

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