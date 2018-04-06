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Jelena Karleusa yaz aylarını Bodrum'a geçirecek

1 saat önce

İstanbul sevgileriyle bilinen Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yaz aylarını da Bodrum'da geçirmeye karar verdi.

Jelena Karleusa yaz aylarını Bodrum'a geçirecek
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Herkes onu konuşacak

Geçtiğimiz hafta ülkesi Sırbistan'da bir dergiye verdiği röportajında "İstanbul'dan sonra Bodrum'da da ev bakıyoruz" diyen güzel yengenin adresi belli oldu.
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Herkes onu konuşacak

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro ücret alan Dusco Tosic, Türkbükü'ndeki Mandarin Oriental'de 3 oda 1 salon daire kiraladı. Tosic, bunun için Haziran'da 30 bin, Temmuz ve Ağustos'ta ise 35'er bin euro kira ödeyecek. Tosic'in bu hamlesi ise Jelena Karleusa için "Bu yaz herkes yengeyi konuşacak" dedirtti.
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Herkes onu konuşacak

Tosic ve ailesinin daire kiraladığı Mandarin Oriental'de Oya-Bülent Eczacıbaşı gibi birçok sosyetiğin yanı sıra Cem Yılmaz gibi magazin dünyasının ünlü isimlerinin de villaları bulunuyor.
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Herkes onu konuşacak

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Herkes onu konuşacak

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Herkes onu konuşacak

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Herkes onu konuşacak

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Herkes onu konuşacak

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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