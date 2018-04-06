Jelena Karleusa yaz aylarını Bodrum'a geçirecek

2 / 8 Herkes onu konuşacak

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro ücret alan Dusco Tosic, Türkbükü'ndeki Mandarin Oriental'de 3 oda 1 salon daire kiraladı. Tosic, bunun için Haziran'da 30 bin, Temmuz ve Ağustos'ta ise 35'er bin euro kira ödeyecek. Tosic'in bu hamlesi ise Jelena Karleusa için "Bu yaz herkes yengeyi konuşacak" dedirtti.