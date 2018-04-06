Dinamo Kiev, Domagoj Vida'yı geri çağırdı

4 / 6 İstanbul turuna ikilinin yakın arkadaşı Azem Haydaroğlu da katılırken Vida'nın Şenol Güneş'in çok farklı bir teknik adam olduğunu söylediği ve "Hakikaten çok deneyimli bir çalıştırıcı. Oyuncunun dilinden anlayan bir hocamız var. Her futbolcu oynamak ister ben de sürekli oynamak istiyorum. Demek ki benim de eksiklerim var. Bunu gidermeliyim. Hem Beşiktaş için hem de Milli Takım için hazır olmalıyım. Bu da sık sık oynayarak olur. Buraya oturmaya değil oynamaya geldim. Aldığım parayı hak etmeliyim, bu nedenle üzgünüm" şeklinde konuştuğu öğrenildi.