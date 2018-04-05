Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti
05 Nisan 2018 | 15:09
Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'ın bir Katar şirketiyle sponsorluk anlaşması yapacağını söylerken bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre Beşiktaş, sponsorluk anlaşmasının ardından şirket hisselerinin bir kısmını da satabilir.
Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Katar'a ziyareti sonrası Siyah-Beyazlıların büyük bir sponsorluk anlaşması hazırlığında olduğunu iddia etti.
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu ziyaretiyle ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:
- Bir süredir süregelen; İstanbul’da da başlayıp Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmeler zincirinin sonucunda seneye Beşiktaş’ın ciddi bir sponsorluk anlaşması yapacağı konuşuluyor.
- Ama kaynaklarım diyor ki; “Sponsorluk ile başlayan bu ilişki bir süre sonra A.Ş.’nin en azından bir kısmının satılmasını da kapsayabilir.
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