Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Katar'a ziyareti sonrası Siyah-Beyazlıların büyük bir sponsorluk anlaşması hazırlığında olduğunu iddia etti.



Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu ziyaretiyle ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:



- Bir süredir süregelen; İstanbul’da da başlayıp Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmeler zincirinin sonucunda seneye Beşiktaş’ın ciddi bir sponsorluk anlaşması yapacağı konuşuluyor.



- Ama kaynaklarım diyor ki; “Sponsorluk ile başlayan bu ilişki bir süre sonra A.Ş.’nin en azından bir kısmının satılmasını da kapsayabilir.

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