SPOR

Burak Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi

54 dakika önce

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Burak Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi
1 / 9

Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

2 / 9

Bu sezon golcüleri Negredo ve Love'dan verim alamayan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ismi gündemde...

3 / 9

Geçen yaz döneminde teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisinin transferini istemişti.

4 / 9

Ancak yönetim, taraftar baskısından dolayı Güneş'in bu talebi gerçekleştirememişti.

5 / 9

Gelecek sezonda da takımın başında olmayı hedefleyen tecrübeli teknik adamın transfer listesinin başında Burak Yılmaz var.

6 / 9

Siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor'da bu sezon ligde attığı 20 golle kalitesini ispatlayan Burak'la görüşmelere başlayacak.

7 / 9

Bordo mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a geri dönmek istediği yönünde iddialar öne sürüldü.

8 / 9

Burak, 2007-2008 sezonunda siyah beyazlı formayı terletmişti.

9 / 9

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan deneyimli golcünün Beşiktaşlı taraftarlarla yıldızı barışamadı. (Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.