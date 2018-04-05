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Burak Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi
54 dakika önce
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
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Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Bu sezon golcüleri Negredo ve Love'dan verim alamayan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ismi gündemde...
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Gelecek sezonda da takımın başında olmayı hedefleyen tecrübeli teknik adamın transfer listesinin başında Burak Yılmaz var.
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Siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor'da bu sezon ligde attığı 20 golle kalitesini ispatlayan Burak'la görüşmelere başlayacak.
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