Talisca Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep etti

Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sezon sonunda dolacak olan Anderson Talisca'yı ikna çalışmalarını sürdürüyor.



Benfica ile yapılan mukavele gereği Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro'ya alma hakkına sahip olan siyahbeyazlılar, öncelikle oyuncu ve menajerini ikna etmeyi planlıyor… Brezilyalı yıldızın menajerinin kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı ileri sürülürken, Beşiktaşlı yöneticilerin bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışacağı, anlaşma sağlanması halinde ise Talisca ile 4 yıllık mukavele imzalanacağı belirtildi. Başkan Orman ve ekibi, daha sonra da Benfica'dan sambacının bonservisini alacak. Siyah-beyazlılar, 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3.5 milyon Euro'dan 6 taksit halinde ödeyecek. Görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.



B PLANI: YİNE KİRALIK



Beşiktaş, Anderson Talisca ile anlaşamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak, alternatif isimleri belirledi. Siyahbeyazlıların 6-7 oyuncu üzerinde durduğu, bunlardan bazıları için ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Yönetim, Talisca'nın gitmesi halinde yerine alınacak 10 numarayı da kiralama formülüyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.



(Sabah)

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