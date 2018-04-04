İşte Beşiktaş'ta Demba Ba transferinin gerçekleşmeme nedeni



İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki o bölüm:



Beşiktaş’ta bazı kesimler “Demba Ba’yı niye almadık?” diye dertleniyor ama öyle şartlar öne sürdü ki, yönetim çaresiz kaldı. Beşiktaş gol yollarında zorlandıkça bazı kesimler “Demba Ba’yı niye almadık?” diye dertleniyor. Beşiktaş devre arasında Demba Ba’yı niye almadı yazayım...





1. Demba Ba 32 yaşına rağmen 2.5 yıllık sözleşme istedi.

2. Sezon başına 2.5 milyon euro, bonuslarla birlikte yıllık toplam 3.5 milyon euro talep etti.

3. Sakatlık riski taşıyordu... Beşiktaş Yönetimi, “Sakatlığı tekrarlarsa sözleşme iptal edilir” maddesini kontrata koydurmak istedi, kabul etmedi.



Kendinizi Beşiktaş Yönetimi’nin yerine koyun. Ne kadar severseniz sevin, ne kadar inanırsanız inanın, bu şartlarda Demba Ba’yı alır mısınız? Beşiktaş, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerliyor. Şu anda Çin’den Katar’a kadar uzanan bir coğrafyaya yayılmış durumda... Nitekim Beşiktaş’ın lig maçları yeni sezondan itibaren Çin’de naklen yayınlanacak. Hem Beşiktaş, hem Türk futbolu adına önemli bir gelişme bu...

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