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Anderson Talisca'da Valencia sürprizi!

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.

Anderson Talisca'da Valencia sürprizi!
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Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

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La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.

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İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.

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Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Kimi kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor.

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Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta çıktı. Talisca, söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaptı. 32 maçta ilk 11’de başlayan 1,88 boyundaki Talisca, 2867 dakika sahada kalmıştı. (AJANSSPOR)

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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