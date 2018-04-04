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Anderson Talisca'da Valencia sürprizi!
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.
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Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.
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La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.
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İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.
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