Anderson Talisca'da Valencia sürprizi!

1 / 5 Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.



2 / 5 La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.



3 / 5 İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.



4 / 5 Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Kimi kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor.

