Beşiktaş'ın Rafinha'yı sezon sonu bedavaya alacağı iddia edildi

Yeni sezonda takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Rafinha’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Habertürk' ün haberine göre; Andreas Beck gittikten sonra bu bölgede tek başına oynayan Gökhan Gönül’le forma rekabetine girebilecek deneyimli bir futbolcu almak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya’da buldu.



Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih’in yıldız sağ beki Rafinha için çalışmalara başladı.



Alman ekibiyle Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Rafinha'nın menajeriyle temasa geçildi. Beşiktaş'ın sezon bitmeden Rafinha'yla anlaşması bekleniyor.



RAFINHA SICAK BAKIYOR



İddiaya göre Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Beşiktaş’tan ve Vodafone Park’tan çok etkilenen Rafinha ise teklife sıcak bakıyor.



Kariyerine Brezilya ekibi Coritiba’da başlayan Rafinha, ardından Bundesliga temsilcisi Schalke’ye transfer oldu. Burada beş sezon kaldıktan sonra 2010-11’de Genoa’da top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2011-12’de Bayern Münih’e transfer oldu.



Yedi sezondur Bavyera ekibinin formasını giyen Rafinha, beş Bundesliga, üç Almanya Kupası, bir Almanya Süper Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere toplam 10 kupa kaldırdı.



Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkan Rafinha, bir asist yaptı.

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