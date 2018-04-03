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Beşiktaş Kostas Mitroglou'na talip oldu!
1 saat önce
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü...
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Fransa basınında yer alan habere göre, gösterdiği performans nedeniyle Marsiya'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
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Haberde, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Mitroglou ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakıldığı iddia edilirken, Yunan futbolcuya talip olan ekipler arasında eski takımı Benfica ve Beşiktaş'ın yer aldığı belirtildi.
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