Beşiktaş Kostas Mitroglou'na talip oldu!

1 / 5 Fransa basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



2 / 5 Fransa basınında yer alan habere göre, gösterdiği performans nedeniyle Marsiya'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.



3 / 5 Haberde, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Mitroglou ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakıldığı iddia edilirken, Yunan futbolcuya talip olan ekipler arasında eski takımı Benfica ve Beşiktaş'ın yer aldığı belirtildi.



4 / 5 Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Marsilya'ya Mitroglu için teklif hazırlığında olduğunun ifade edildiği haberde, Marsilya'nın Mitroglou için yapılacak olan teklife sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

