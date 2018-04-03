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Beşiktaş Kostas Mitroglou'na talip oldu!

1 saat önce

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü...

Beşiktaş Kostas Mitroglou'na talip oldu!
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Fransa basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Fransa basınında yer alan habere göre, gösterdiği performans nedeniyle Marsiya'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

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Haberde, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Mitroglou ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakıldığı iddia edilirken, Yunan futbolcuya talip olan ekipler arasında eski takımı Benfica ve Beşiktaş'ın yer aldığı belirtildi.

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Marsilya'ya Mitroglu için teklif hazırlığında olduğunun ifade edildiği haberde, Marsilya'nın Mitroglou için yapılacak olan teklife sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

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Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasıyla sezon başında 20 milyon euroya Marsilya'nın yolunu tutan 29 yaşındaki Yunan golcü, bu sezon 21 maçta 9 gollü performans sergiledi.

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