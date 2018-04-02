Beşiktaş Talisca'nın bonservisini almaya karar verdi

1 / 10 Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi.



2 / 10 Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran Benfica'nın da iştahını kabartmıştı.



3 / 10 Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı.



4 / 10 Yönetim, oyuncu için tüm fedakârlığı yapıp bonservisini alma kararı verdi.



5 / 10 Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak.



6 / 10 Amaç, 21 milyon Euro'nun üzerine satarak kâr getirecek bir operasyona imza atmak.



7 / 10 TALİSCA ATIYOR KARTAL UÇUYOR

Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.

8 / 10 Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.



9 / 10 Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.

