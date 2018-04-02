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Beşiktaş Talisca'nın bonservisini almaya karar verdi
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
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Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi.
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Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran Benfica'nın da iştahını kabartmıştı.
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Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı.
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Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak.
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TALİSCA ATIYOR KARTAL UÇUYOR
Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.
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Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.
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