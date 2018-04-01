Ryan Babel'den Başakşehir'in golüne tepki!

Akhisar-Başakşehir maçında Başakşehir'e 3 puanı getiren ikinci gol sosyal medyayı salladı. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel de bu gole tepki gösteren isimlerden biri oldu. Söz konusu golde sağ kanattan Uğur Uçar'ın açtığı orta ters kanada doğru çevrilirken Eljero Elia, topu korner direğinin orada çevirdi ve gelişen atak golle sonuçlandı.



Başta Akhisarspor kalecisi Lukac olmak üzerece çok sayıda futbolcu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Başakşehir, bu golle maçı 2-1 kazandı. Yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'un pierosuna göre topun tamamının çizgiyi geçtiği belirtildi.







BABEL: ''TWEET ATMAK İSTİYORUM...''

Pozisyonun ardından Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Twitter hesabından ''Bir şeyler tweet atmak istiyorum ama sessiz kalmam gerekiyor'' paylaşımında bulundu. Bir taraftarın ''Biz sahada kazanacağız'' tweeti atması üzerine ise Babel, ''Evet, katılıyorum'' dedi.

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