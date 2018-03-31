Beşiktaş'ın yıldızları Alanya galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş'a Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle galibiyeti getiren Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Talisca, "İyi maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Alanyaspor zorlu bir rakip ve işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıda fazla pas hatası yaptık ve bu da tempomuzu düşürdü. Ancak önemli bir galibiyet aldık." dedi



Oyundan sedye ile çıkması hakkında açıklama yapması istenen Talisca "Şu anda bir sorunum yok, sağlık durumum iyi. Sadece yere düştüğümde gözüm karardı, başım döndü ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim." diye konuştu.



Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi ve Dünya Kupası ile ilgili de düşünceleri sorulan Talisca "Milli takıma seçildim, iki hafta bu şansı bana verdiği için teknik direktörümüz Titi'ye teşekkür ederim. Şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Üzerine koyarak Dünya Kupası'na gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Fabri: '7 finalimiz kaldı'



Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Fabri kısa bir açıklamada bulundu.



Fabri yaptığı açıklamada kalan tüm maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.



İşte Fabri'nin maç sonudaki değerlendirmeleri...



''Galip gelmemiz gerekiyordu. 8 tane final maçımız var önümüzde. Hepsini kazanmak istiyoruz. Bugün kazandık, kaldı 7...''



''Kendi evimizde özellikle taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Bu bizi çok daha rahat hissetiriyor. Umarım bu istatistik (Yenilmezlik) daha da davem eder.''



Oğuzhan: 'Sarı kart ağır oldu'



Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.



Oğuzhan ikinci yarıdaki performanslarını eleştirirken daha fazla gol bulmaları gerektiğini söyledi.



İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonundaki sözleri...



''İlk yarı çok iyiydi, çok olumluydu. Baskılı başladık. Golü de bulduk ama bu sezonun çoğu maçında ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. İkinci yarı sebebini bilmiyorum ama bize yakışmayan bir performans vardı. Bu kadar kötü kendi sahamızda oynama lüksümüz yok. Evimizde biraz daha farklı bir sonuca gitmemiz gerekiyor. İkinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor.''



''Bugün üçümüz de orta sahada, yani bilmiyorum. Benim pozisyonumda sarı kart ağır oldu. İlk yarı bir pozisyonum var, orada çıkarsa belki tamam ama hakemlerin de işi zor. Önce sarı kart vermeyecekti ama sonra sarı kartı gördüm.''

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