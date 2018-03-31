Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelede bir isim cezalı duruma düştü.



Beşiktaş'ta son haftaların değişmez isimlerinden Tolgay Arslan, orta sahada Sackey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.



Cezalı duruma düşen Tolgay, Beşiktaş'ın 28. haftada Göztepe ile evinde oynayacağı mücadelede cezalı oldu.

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