Fabian Ernst, Beşiktaş'a geri dönüyor

Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'ın ortak çalıştığı ve Vodafone destekli proje için Serkan Reçber ismi öne çıkarken; siyah-beyazlı yönetimin masasında ise Futbol Akademisi'nin yöneticiliği için Reçber'in bir numaralı aday olmadığı ortaya çıktı.



Beşiktaş yönetiminin, Futbol Akademisi'nin başına eski oyuncusu Fabian Ernst'i getirmeyi planladığı ifade edildi. Fikret Orman'ın, futbol akademisi için eski oyuncuları Fabian Ernst ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta şu anda K'Slautern'in başkanlığını yürüten Beşiktaş'ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz'la da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.



2008-09 sezonu devre arasında Schalke 04'ten Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlılardaki futboluyla herkesten beğeni toplayan Fabien Ernst, 2013 yılında futbola veda etmişti. 2014-2015 sezonunda Hannover'ın yerel takımlarından OSV Hannover'da bir sezon amatör futbol oynadıktan sonra futbolu bıraktı. (Hürriyet)

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