Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrin'e gidiyor. 'Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncülük vazifesi üstlenen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın Başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim' diyen Orman'ın yönetici arkadaşları ve bazı futbolcularla birlikte yarın Afrin'e gidip, hem bölge halkını hem de Mehmetçiği ziyaret edeceği belirtildi. (Sabah)

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