SPOR

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

3 saat önce

Beşiktaş, bonservisini almakta zorlandığı Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma'nın alternatiflerini belirledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimi B planlarını hazırladı. İşte Talisca ve Quaresma'nın yerine düşünülen dünyaca ünlü iki yıldız...

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!
1 / 16

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... Talisca ve Quaresma konusunda yeni sezon öncesi belirsizlik yaşayan siyah beyazlılar iki oyuncunun alternatifini buldu.

2 / 16

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 1 numaralı gündem maddesi uzun süredir Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı...

3 / 16

21 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na seçilen başarılı oyuncunun sıcak bir tavır takınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

4 / 16

Başkan Fikret Orman'ın, "Oyuncu da gönüllü olmalı" diyerek mesaj verdiği Talisca'nın alternatifi de şimdiden belirlendi: Hatem Ben Arfa

5 / 16

İki sezon önce Nice'te yakaladığı çıkışın ardından Türk kulüplerinin gözdesi olan ancak Paris Saint Germain'den gelen teklifi değerlendiren Hatem Ben Arfa'nın yıldızı Fransız deviyle hiç barışmadı.

6 / 16

Yılda 5 milyon Euro'luk kontratını bırakmayı reddeden Fransız 10 numara ile sonunda anlaşan PSG, oyuncuyu bu hafta içinde serbest bıraktı.

7 / 16

PSG'de bu sezon maça çıkmamasına karşın yeteneklerinden şüphe duyulmayan Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesine girdi.

8 / 16

Talisca'nın ayrılması halinde forvet arkası bölgesi için Ben Arfa planını devreye sokacak.

9 / 16

Başkan Fikret Orman'ın yetenekli 10 numaraya 2 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

10 / 16

Siyah beyazlılar, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği için al-sat sınırı sorununu da rahatlıkla aşacak.

11 / 16

Siyah-beyazlıların Fiorentina'da çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'de coşan Mario Gomez'e benzer bir şekilde Ben Arfa'yı rehabilite ederek verim almayı planladığı düşünülüyor.

12 / 16

Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...

13 / 16

Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti.

14 / 16

Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Quaresma'nın ayrılması durumunda, masaya oturacağı ilk ismin Robinho olacağı öğrenildi.

15 / 16

Beşiktaş, sezon sonunda Quaresma için Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

16 / 16

Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli yıldız ise ayrılmaya pek sıcak bakmıyor. (Takvim)

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.