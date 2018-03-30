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Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!
3 saat önce
Beşiktaş, bonservisini almakta zorlandığı Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma'nın alternatiflerini belirledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimi B planlarını hazırladı. İşte Talisca ve Quaresma'nın yerine düşünülen dünyaca ünlü iki yıldız...
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Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... Talisca ve Quaresma konusunda yeni sezon öncesi belirsizlik yaşayan siyah beyazlılar iki oyuncunun alternatifini buldu.
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Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 1 numaralı gündem maddesi uzun süredir Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı...
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21 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na seçilen başarılı oyuncunun sıcak bir tavır takınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.
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Başkan Fikret Orman'ın, "Oyuncu da gönüllü olmalı" diyerek mesaj verdiği Talisca'nın alternatifi de şimdiden belirlendi: Hatem Ben Arfa
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İki sezon önce Nice'te yakaladığı çıkışın ardından Türk kulüplerinin gözdesi olan ancak Paris Saint Germain'den gelen teklifi değerlendiren Hatem Ben Arfa'nın yıldızı Fransız deviyle hiç barışmadı.
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Yılda 5 milyon Euro'luk kontratını bırakmayı reddeden Fransız 10 numara ile sonunda anlaşan PSG, oyuncuyu bu hafta içinde serbest bıraktı.
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PSG'de bu sezon maça çıkmamasına karşın yeteneklerinden şüphe duyulmayan Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesine girdi.
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Siyah beyazlılar, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği için al-sat sınırı sorununu da rahatlıkla aşacak.
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Siyah-beyazlıların Fiorentina'da çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'de coşan Mario Gomez'e benzer bir şekilde Ben Arfa'yı rehabilite ederek verim almayı planladığı düşünülüyor.
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Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...
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Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti.
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