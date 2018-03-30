Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

1 / 16 Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... Talisca ve Quaresma konusunda yeni sezon öncesi belirsizlik yaşayan siyah beyazlılar iki oyuncunun alternatifini buldu.



2 / 16 Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 1 numaralı gündem maddesi uzun süredir Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı...



3 / 16 21 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na seçilen başarılı oyuncunun sıcak bir tavır takınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.



4 / 16 Başkan Fikret Orman'ın, "Oyuncu da gönüllü olmalı" diyerek mesaj verdiği Talisca'nın alternatifi de şimdiden belirlendi: Hatem Ben Arfa



5 / 16 İki sezon önce Nice'te yakaladığı çıkışın ardından Türk kulüplerinin gözdesi olan ancak Paris Saint Germain'den gelen teklifi değerlendiren Hatem Ben Arfa'nın yıldızı Fransız deviyle hiç barışmadı.



6 / 16 Yılda 5 milyon Euro'luk kontratını bırakmayı reddeden Fransız 10 numara ile sonunda anlaşan PSG, oyuncuyu bu hafta içinde serbest bıraktı.



7 / 16 PSG'de bu sezon maça çıkmamasına karşın yeteneklerinden şüphe duyulmayan Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesine girdi.



8 / 16 Talisca'nın ayrılması halinde forvet arkası bölgesi için Ben Arfa planını devreye sokacak.



9 / 16 Başkan Fikret Orman'ın yetenekli 10 numaraya 2 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.



10 / 16 Siyah beyazlılar, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği için al-sat sınırı sorununu da rahatlıkla aşacak.



11 / 16 Siyah-beyazlıların Fiorentina'da çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'de coşan Mario Gomez'e benzer bir şekilde Ben Arfa'yı rehabilite ederek verim almayı planladığı düşünülüyor.



12 / 16 Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...



13 / 16 Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti.



14 / 16 Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Quaresma'nın ayrılması durumunda, masaya oturacağı ilk ismin Robinho olacağı öğrenildi.



15 / 16 Beşiktaş, sezon sonunda Quaresma için Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

