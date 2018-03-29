Gökhan Töre'den mesaj

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş seyircisi önüne çıkacağı günü iple çekiyor. Kiralık olarak gittiği West Ham United’dan dönüşte sezon başı hazırlık kampında sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 9 aylık aranın ardından artık tamamen hazır duruma gelirken kademeli olarak takıma dönmenin planlarını yapıyor.



EN son West Ham United’ın 1 Ekim 2016’da Middlesbrough ile oynadığı lig maçında görev aldıktan sonra bir daha resmi maçta oynamayan Töre 1.5 yıllık özlemini sezonun son bölümünde gidermek istiyor.



Siyah beyazlı takımın yaptığı idmanlarda ve oynanan çift kale maçlarda performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcunun öncelikli hedefi kadroya girmek. Sonrasında ise kendisine verilecek şansı en iyi şekilde değerlendirerek aldığı süreleri uzatmak ve 11’in değişilmez ismi olmak.



ADIM ADIM İLERLEYECEK



Gökhan yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde sakatlığının tamamen geçtiğini ve durumunun çok iyi olduğunu belirtirken, “Ben yüzde 100 hazır durumdayım. Şans bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beşiktaş formasını yeniden giymeyi, futbol oynamayı çok özledim. Vodafone Park’ta seyircinin önüne çıkmayı da. Hocam bana görev verirse herkesin hatırladığı Gökhan Töre’yi göstereceğim” dediği öğrenildi. (VATAN)

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