Veli Kavlak futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı
28 Mart 2018 | 19:19
Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Veli Kavlak, futbolu bıraktığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Veli Kavlak, futbolu bırakmadığını ve çalışmalarını A2 takımı ile sürdürdüğünü belirtti.
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Veli Kavlak'ın uzun süredir yaşadığı sakatlıktan dolayı futbolu bıraktığı iddia edilmişti.
Siyah - beyazlı oyuncu kendisine ait Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Veli'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum. Saygılarla Veli Kavlak..."
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