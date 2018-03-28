Veli Kavlak futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Veli Kavlak'ın uzun süredir yaşadığı sakatlıktan dolayı futbolu bıraktığı iddia edilmişti.

Siyah - beyazlı oyuncu kendisine ait Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Veli'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum. Saygılarla Veli Kavlak..."