Beşiktaş sportif direktörlük için Serkan Reçber'e teklif yaptı

Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber'e sportif direktörlük teklifinde bulundu. Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak bakıyor.



Son dönemde TRT Spor'da yaptığı yorumlarla dikkat çeken Serkan Reçber futbolculuk kariyerini Zeytinburnuspor'da başlamış sırasıyla, Fenerbahçe, Dardanelspor, Vanspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yimpaş Yozgat, Bursapor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Konya Şekerspor ve Güngören formaları giydi.



Kariyerinde 348 maça çıkan 42 yaşındaki Serkan Reçber 13 gol atmıştı

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