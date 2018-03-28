Oğuzhan Özyakup'a Valencia talip oldu
28 Mart 2018 | 17:36
Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'a La Liga'dan dev talip! Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'a Valencia'nın talip olduğu belirtildi. Valencia'da Oğuzhan Özyakup'la ilgili son kararı, teknik direktör Marcelino verecek.
Adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'la ilgili bir bomba iddia da İspanyol basınından geldi.
İspanya'da yayım yapan Plaza Deportiva adlı internet sitesinin haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu için La Liga ekiplerinden Valencia da devreye girdi.
Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması beklenen kulübün kadrosunu güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Siyah Beyazlılar'ın yıldızını gündemine aldığı yazıldı.
Oğuzhan'la ilgili son kararı ise teknik direktör Marcelino ile yardımcısı Pablo Longoria'nın vereceği kaydedildi.
(Fanatik)
YORUMLARI GÖR