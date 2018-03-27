Beşiktaş Anderson Talisca'ya alıcı arıyor

Anderson Talisca’yı sezon sonu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Benfica’nın bir süredir Brezilyalı futbolcuyu satmak için girişimlerde bulunması üzerine karşı atağa kalktı. 31 Mayıs’a kadar 21 milyon euro karşılığında Talisca’nın bonservisini satın alma opsiyonu bulunan siyah-beyazlılar bu oyuncuyla ilgilenen kulüplerle şimdiden görüşmelere başladı.



İki İngiliz kulübüyle Talisca için ön görüşme yaptığı iddia edilen Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu da kalması için ikna etmesi halinde satış için düğmeye basacak. Avrupa’dan iyi bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş’tan ayrılmayı kafasına koyan Talisca’nın hem Benfica’nın hem de Beşiktaş’ın getireceği tekliflere göre kararını vereceğini bildirildi. Brezilyalı yıldız için İngiltere dışında farklı ülkelerden kulüplerle de görüşecek olan siyah-beyazlılar bu projede ünlü menajer Jorge Mendes ile birlikte hareket edece.



Kritik günler



Benfica’dan 21 milyon euroya alacağı Talisca’yı 25-30 milyon euro arası bir rakama satmak isteyen Beşiktaş bu hedefine ulaşırsa ciddi bir rakamı kasasına koymayı başaracak. Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı’na kadar yükselen Anderson Talisca’nın ayrılık kararı alması halinde ise ipler Benfica’nın eline geçecek. Kısa süre önce 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2020’ye kadar uzatan Portekiz ekibi anlaşma sağladığı kulübe Talisca’yı kendi şartlarıyla satma şansını yakalayacak.



7: Anderson Talisca, sezonun ikinci yarısında lig maçlarında 7 gol kaydetti takımın en skoreri oldu.



(Milliyet)

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