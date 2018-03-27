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Everton, Beşiktaş'tan ikinci transfer peşinde

27 Mart 2018 | 09:56

Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u transfer eden Everton, Oğuzhan Özyakup için de yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Everton, Beşiktaş'tan ikinci transfer peşinde

İngiliz kulübü Everton menajer Sam Allardyce'ın isteğiyle, Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek için kolları sıvadı.
 
Devre arasında Cenk Tosun'u astronomik bir rakamla transfer eden İngiliz kulübünün Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
 
Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncu için 18 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (SABAH)

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