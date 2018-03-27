Beşiktaş Zlatan Ibrahimovic'i reddetti! İşte nedeni...

1 / 10 İngiltere’nin Manchester United takımı ile yollarını ayırarak ABD’nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan İsveçli yıldız eğer yönetim onay verseydi Beşiktaş’a gelecekti. Peki bu nasıl olacaktı?



2 / 10 Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, siyah beyazlı camianın önde gelen iş adamlarından biri yönetime bir teklifte bulundu.



3 / 10 Söz konusu iş adamı “Zlatan İbrahimovic, Manchester United’dan ayrılıyor. Eğer onu transfer etmek isterseniz ben 10 milyon Euro’luk bir kaynak temin edebilirim. Eğer bu para yetmezse geri kalan tutarı da siz bulursunuz” ifadelerini kullandı.



4 / 10 Teklifi masaya yatıran Beşiktaş yönetimi, konuyu her yönüyle enine boyuna değerlendirdi. Siyah beyazlı yönetimde bir yanda “İbrahimovic, dünyaya açılma projemiz çerçevesinde marka değerine tanıtım açısından büyük katkı sağlar. Bu transferi yapalım” görüşü oluştu.



5 / 10 Ancak diğer yandan da “Kaynak için sponsor olsa da maliyeti çok yüksek. Takımda dengeleri bozar. Yaşı da çok ilerledi. Sportif olarak da bundan sonra çok fazla katkı sunamayabilir” fikri ortaya atıldı.



6 / 10 Sonunda ikinci görüş ağır bastı ve Beşiktaş yönetimi 36 yaşındaki İbrahimovic’e “Hayır” dedi.



7 / 10 2016 yılında PSG’den Manchester United’a transfer olan İbrahimovic, İngiliz kulübünden 1 yıl için yaklaşık 22 milyon Euro kazandı.



8 / 10 36 yaşındaki yıldız United formasıyla 53 resmi maça çıktı. Toplam 29 gol atan İbrahimovic, 9 da asist yaptı.



9 / 10 Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde ABD’nin Los Angeles Galaxy takımıyla, geçmişteki kontratları göz önüne alınınca çok düşük bir rakama imza attı.

