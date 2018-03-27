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Gökhan Gönül'ün halefi Bryan Idowu!

1 saat önce

Beşiktaş'ta sağ bek transferi için beklenen hamle geldi. Gökhan Gönül'ün halefi de belli oldu.

Gökhan Gönül'ün halefi Bryan Idowu!
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Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçı izledi.

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Keskin'in bu karşılaşmaya Polonya'dan Rafall Kurzawa ve Przemyslaw Frankowski'yi izlemek için gittiği ancak ev sahibinin iki kanat oyuncusunun da Keskin'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

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Ancak Gökhan Keskin'in; Nijerya'nın sol bekinde oynayan ama asıl mevkisi sağ bek olan Bryan Idowu göze girdiği; Rusya'nın Amkar takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncunun izleme listesine alındığı öğrenildi.

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25 yaşındaki sağ bek ilk milli maçında Arjantin'in sol kanadını adeta felç etti. (FOTOMAÇ)

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