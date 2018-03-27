Anahtar Kelimeler:
Gökhan Gönül'ün halefi Bryan Idowu!
1 saat önce
Beşiktaş'ta sağ bek transferi için beklenen hamle geldi. Gökhan Gönül'ün halefi de belli oldu.
1 / 4
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçı izledi.
2 / 4
Keskin'in bu karşılaşmaya Polonya'dan Rafall Kurzawa ve Przemyslaw Frankowski'yi izlemek için gittiği ancak ev sahibinin iki kanat oyuncusunun da Keskin'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.
3 / 4